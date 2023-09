Taakstraf geëist voor bedreigen en beledigen auteur Pim Lammers

Tegen een 33-jarige vrouw uit Venlo heeft het Openbaar Ministerie vrijdag een taakstraf van vijftig uur geëist voor bedreiging en belediging van schrijver Pim Lammers. Joyce N. is de eerste van de vijf verdachten die hiervoor vrijdagmiddag terechtstaan bij de politierechter van de rechtbank in Utrecht.

Vanwege de doodsbedreigingen trok Lammers zich in februari terug als dichter voor de kinderboekenweek. De verdachte uit Venlo zou Lammers via Instagram een bericht hebben gestuurd waarin ze hem uitscheldt voor pedo en zegt: “jou zouden ze moeten ophangen”.

De aanleiding voor de doodsbedreiging was een tien jaar oud verhaal van Lammers over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Daar bestond begin dit jaar ophef over nadat een christelijke lobbygroep Gezin in gevaar, presentatrice Monique Smit en model Kim Feenstra online een paar zinnen uit het verhaal hadden gedeeld.

N. vindt niet dat ze te ver is gegaan, zei ze. “Ik had niet de intentie om hem te bedreigen. Ik wilde mijn mening uiten. Ik heb hem meer uitgescholden dan bedreigd”, vertelde ze. Ze zei uit emotie te hebben gehandeld. “Normaal gesproken reageer ik niet zo impulsief.”

Na de zaak tegen N. staan nog een 22-jarige man uit Hoevelaken, een 31-jarige man uit Kaatsheuvel, een 19-jarige man uit Venlo en een 34-jarige vrouw uit Amsterdam terecht voor bedreiging en belediging. De politierechter doet aan het einde van de middag uitspraak in alle vijf zaken.