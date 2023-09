Eerdmans en Nanninga: Kamerleden zijn niet met ruzie vertrokken

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga van JA21 benadrukken dat Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink niet met ruzie naar de BoerBurgerBeweging (BBB) zijn vertrokken. Bij de oprichters van JA21 klinkt wel onbegrip omdat de democratische hervormingen die Pouw-Verweij en Eppink verlangden volgens Eerdmans en Nanninga juist worden doorgevoerd.

“Ik ga niet ontkennen dat het allemaal vervelend is. Maar het is niet stuk, onherstelbaar”, zegt Nanninga zaterdag bij een campagnebijeenkomst in Amersfoort over de onrust bij JA21. Het hoort volgens haar bij de “groeifase” waarin JA21 zich bevindt dat er mensen vertrekken. Behalve Pouw-Verweij en Eppink zijn recentelijk ook zes andere prominente leden uit de partij gestapt, onder wie Europarlementariërs Rob Roos en Rob Rooken.

Bij de vorige ledenvergadering hadden kritische leden, onder wie Pouw-Verweij en Eppink, een aantal ingrijpende wijzigingen geëist in de partij. “De statutenwijziging voor democratisering waar zij om hebben gevraagd, zijn tot de punt en de komma uitgevoerd”, zegt Nanninga daarover. “Dus mij dunkt dat we ons dat aantrekken.” Bij de volgende ledenvergadering zullen plannen worden gepresenteerd om leden meer inspraak te geven op de lijsten en het programma. Die zijn volgens Nanninga en Eerdmans goed afgestemd met leden die hier kritisch over waren.

“Ik ben vol overtuigd dat wij een stabiele partij zijn zonder ruzie”, zegt Eerdmans. Hij neemt Pouw-Verweij en Eppink ook niets kwalijk. Door hun vertrek gaat Eerdmans verder als eenmansfractie als de Kamer dinsdag terugkomt van reces. “Dan heb ik liever dat je die keuze maakt dan dat je meegaat in iets dat je niet wil.”

Bij het samenstellen van de lijst voor de Kamerverkiezingen in november heeft de fractieleider wel extra gelet op “principiële punten” waar kandidaten het niet mee eens zijn. “Dat is ook belangrijk om te weten”, zegt Eerdmans.