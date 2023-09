Eline Vedder nummer 2 op lijst CDA, na Bontenbal

De 44-jarige Eline Vedder uit De Wolden (Drenthe) is nummer 2 op de kandidatenlijst van het CDA voor de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer, achter Rotterdammer Henri Bontenbal. Nummer 3 is Derk Boswijk, Inge van Dijk staat op de vierde plek en Harmen Krul is nummer 5.

Het CDA presenteerde zaterdag de advieslijst die door de verenigingsraad unaniem is vastgesteld, aldus de politieke partij. De definitieve kandidatenlijst wordt vastgesteld op het verkiezingscongres op 23 september in Den Bosch.

“We gaan de campagne in met een nieuw CDA dat doordrenkt is van het christendemocratische gedachtegoed en met energie gaat knokken voor heel Nederland”, meldt het CDA. Volgens lijsttrekker Bontenbal geeft de kandidatenlijst “ruimte aan een nieuwe generatie christendemocraten”.

Hoogste nieuwkomer is Marlou Absil (49) uit Peel en Maas op plek acht. Anne Kuik staat op de tiende plek, bij de vorige verkiezingen was zij nummer 3.

De verkiezingen zijn op 22 november.