Europarlementariër Tom Berendsen wordt Europalijsttrekker CDA

Europarlementariër Tom Berendsen (40) wordt de lijsttrekker voor het CDA bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024, zo meldt de partij. De politicus uit Breda is voorgedragen door het landelijk bestuur en daar heeft de verenigingsraad unaniem mee ingestemd.

De vertrouwenscommissie van het CDA onder leiding van oud-landbouwminister Gerda Verburg ziet Berendsen als een verbinder. “Hij reisde gedurende zijn eerste mandaat heel Nederland af om vanuit de inhoud de verbinding te leggen tussen lokaal en Europees beleid”, schrijft de partij.

De nieuwe lijsttrekker wil de samenwerking in de EU opzoeken op onderwerpen als energie, defensie en migratie. “Tegelijkertijd moet er meer ruimte zijn voor oplossingen vanuit lidstaten en regio’s, zij weten wat nodig is”, zegt hij.

De naam van de huidige CDA-delegatieleider in het Europees Parlement Esther de Lange werd genoemd als mogelijke opvolger van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, die is voorgedragen als Europees Commissaris. Zij zegt op X – voorheen bekend als Twitter – niet beschikbaar te zijn voor die functie. “Ik blijf dus voor Europa aan de slag.”

CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal voor de Kamerverkiezingen noemt het “geweldig” dat Berendsen de lijst aan wil voeren in Europa. “Tom heeft zijn sporen verdiend in het EU-parlement en met Tom wil ik werken aan een EU die als waardengemeenschap bescherming biedt en zorgt dat we samen sterk staan in de wereld.”