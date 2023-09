Vliegtuigje in brand op luchthaven Budel, piloot ongedeerd

Op de luchthaven van het Brabantse Budel is de piloot van een klein eenmotorig vliegtuig met de schrik vrijgekomen nadat zijn toestel in brand was gevlogen. Het toestel stond ten tijde van de brand op de start- en landingsbaan.

De brand werd door brandweer van de luchthaven geblust. De piloot is door ambulancepersoneel uit voorzorg nagekeken, maar is aanspreekbaar, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Het lijkt erop dat het vliegtuig hard is neergekomen. Op beelden is te zien dat er weinig meer over is van het toestel. De exacte oorzaak van het incident is nog niet bekend en wordt onderzocht.

Het kleine vliegveld van Budel in de gemeente Cranendonck wordt voornamelijk gebruikt voor recreatie- en zakenvluchten.