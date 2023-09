Disney gaat vanwege 100e verjaardag samenwerken met Rijksmuseum

Disney wordt de komende tijd partner van het Rijksmuseum. De twee partijen gaan ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Disney verschillende projecten ontwikkelen om meer mensen in aanraking te laten komen met de verhalen die zij allebei te vertellen hebben. Dat hebben de twee organisaties zondag bekendgemaakt.

Disney en het Rijksmuseum zullen op korte termijn meer details over de samenwerking delen. Op 16 oktober is het exact een eeuw geleden dat de Walt Disney Company werd opgericht. Vanwege die verjaardag gaat het bedrijf overal ter wereld bijzondere samenwerkingen aan met belangrijke lokale partijen.

“In het museum is er voor iedereen een verhaal”, stelt Hendrikje Crebolder, directeur development & media van het Rijksmuseum. “Door de samenwerking met Disney hopen we dat meer families en kinderen deze verhalen zullen ontdekken en hieruit inspiratie halen, net zoals The Walt Disney Company dat al bijna honderd jaar doet. Denk bijvoorbeeld aan de vele klokken, sleutels, kasten en theepotten in hun iconische films, die zijn ge├»nspireerd op bekende objecten uit de Europese kunst.”

Het Rijksmuseum werkt al samen met het blad Donald Duck, dat Disney in Nederland onder licentie heeft gebracht bij mediabedrijf DPG.