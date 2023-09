Klimaatactivisten beginnen vanuit drie steden mars naar Den Haag

Vanuit Arnhem, Alkmaar en Almere vertrekken zondagochtend deelnemers aan een klimaatmars, die zes dagen later Den Haag als eindpunt heeft. De mars is een initiatief van Extinction Rebellion (XR), in aanloop naar de volgende blokkade van de snelweg A12 die de actiegroep voor volgende week zaterdag heeft aangekondigd. Volgens XR zal de mars “publieksvriendelijk en geheel binnen alle wettelijke kaders” verlopen.

Voor iedere dag hebben de activisten een traject van zo’n 20 kilometer uitgezet. De routes gaan van treinstation naar treinstation, zodat mensen die een dagje willen meelopen dat gemakkelijk kunnen doen. In mei werd een soortgelijke mars gehouden, toen alleen vanuit Arnhem.

Vanaf zaterdag 9 september wil XR dagelijks de A12 gaan blokkeren in Den Haag. Dit deel van de weg loopt langs de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee is het volgens XR bij uitstek de juiste plaats voor een protest tegen de financiƫle voordelen die de overheid geeft op het gebruik van fossiele brandstoffen. Die brandstoffen veroorzaken veruit de meeste CO2-uitstoot en spelen daarmee een belangrijke rol in de opwarming van de aarde.

De blokkade is met het oog op de verkeersveiligheid verboden door burgemeester Jan van Zanen. XR blokkeerde de A12 al zeven keer eerder. Die acties draaiden uit op politie-ingrijpen.

Ook de rechtbank in Den Haag vindt de snelwegblokkades niet geoorloofd. De rechter deelde begin augustus nog diverse taakstraffen wegens opruiing uit aan zeven mensen die hadden opgeroepen tot deelname aan eerdere A12-acties van XR.