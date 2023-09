Rotterdamse Wereldhavendagen trekken 400.000 bezoekers

Zo’n 400.000 mensen hebben dit weekend de Wereldhavendagen in Rotterdam bezocht. De organisatie van het jaarlijkse maritieme evenement langs de kades van de Maas spreekt van een “succesvol weekend”. Er werd al rekening gehouden met honderdduizenden bezoekers, vorig jaar trok het evenement zo’n 350.000 mensen.

De 46ste editie van de Wereldhavendagen begon vrijdag met een jongerendag, onder meer bedoeld om scholieren te laten kennismaken met de carrièremogelijkheden van de Rotterdamse haven. Volgens de organisatie kwamen er vrijdag duizenden bezoekers op het evenement af.

Zaterdag wisten nog eens tienduizenden mensen hun weg naar de Wereldhavendagen te vinden. Op die dag was er onder andere een Maasrace en waren er shows op het water te zien. In de avond was er een verlichte schepenparade onder de naam Lichtjes voor Sophia, genoemd naar het Rotterdamse Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. In de parade over de Maas voeren zieke kinderen uit dat ziekenhuis mee.

Ook zondag waren er shows op het water en activiteiten op de kades langs de Maas. De Wereldhavendagen zijn in het leven geroepen om aan een breed publiek te laten zien wat er allemaal in de haven van Rotterdam gebeurt.

Twee bezoekers van de Wereldhavendagen kwamen zaterdagavond om het leven toen ze na hun bezoek aan het evenement werden aangereden door een bestelbus. Dat gebeurde op de Boerengatbrug in de Maasboulevard. De organisatie van het maritieme evenement zegt “met verdriet” te hebben kennisgenomen van dat nieuws.