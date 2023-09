Bruins Slot vervanger Hoekstra op Buitenlandse Zaken

Hanke Bruins Slot wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, meldt het CDA. Ze vervangt Wopke Hoekstra die Eurocommissaris voor Klimaat wordt. Bruins Slot is nu nog minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De functie die Bruins Slot vacant achterlaat, wordt opgevuld door Hugo de Jonge die nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is. Hij blijft die post ook houden. Vicepremier van het CDA-smaldeel in het kabinet wordt Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Als Afghanistan-veteraan en de minister die verantwoordelijk is voor de inlichtingen- en veiligheidsdienst is Hanke meer dan gekwalificeerd voor deze overstap naar Buitenlandse Zaken”, laat CDA-leider Henri Bontenbal weten. Deze interne verschuiving is volgens hem “de beste oplossing voor de resterende maanden”.

Bruins Slot zat eerder tussen 2010 en 2019 in de Tweede Kamer voor de christendemocraten. Ze verliet de Kamer om in Utrecht gedeputeerde te worden belast met onder meer landbouw, natuur, bodem en water. In 2022 kwam ze terug naar Den Haag om minister van BZK te worden.

Dat Van Gennip vicepremier wordt heeft volgens de CDA-leider te maken met het feit dat zij een belangrijke rol speelt in het sociaal-economische beleid van het demissionaire kabinet. In het derde kabinet van Mark Rutte (2017-2022) was Hugo de Jonge namens het CDA vicepremier.

“Het kabinet is demissionair, dus is het niet logisch om iemand van buiten te vragen”, aldus Bontenbal. Het kabinet-Rutte IV viel begin juli over de aanpak van migratie. Er zijn op 22 november nieuwe verkiezingen. Daarna moet een nieuw kabinet worden gevormd.