Crimineel verleden jongeren telt langer bij aanvraag VOG

Jongeren tot 23 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan georganiseerde (drugs)criminaliteit hebben hier nu langer last van bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat schrijft demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe was zo’n delict maar twee jaar relevant bij een VOG-beoordeling van jongeren, maar sinds 1 september kijkt de dienst Justis tot vier jaar terug. Daarmee valt deze groep onder de zogenoemde reguliere terugkijktermijn.

Een VOG kun je bijvoorbeeld nodig hebben als je solliciteert voor een nieuwe baan. Weerwind schrijft dat de termijn verlengd is om “eventuele risico’s voor de samenleving beter te kunnen wegen in de VOG-beoordeling”.