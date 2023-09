D66 in manifest: kamernood kan niet wachten tot nieuw kabinet

De kabinetsval moet geen reden zijn om het grote tekort aan studentenkamers links te laten liggen, vinden D66 en negen belangenorganisaties. Zij roepen de Tweede Kamer daarom in een manifest op om dit thema niet door te schuiven naar het volgende kabinet door het controversieel te verklaren. Ze willen dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) alles uit de kast haalt om te zorgen voor meer studentenkamers.

“Studenten hospiteren zich suf om tevergeefs een kamer te vinden”, zegt Kamerlid Faissal Boulakjar van D66. “Of hebben geen andere keuze dan een veel te dure, vochtige en tochtige woning te accepteren.” Hij vindt de voortgang traag onder minister De Jonge, die onderdeel is van het demissionaire kabinet waar ook D66 in zit.

Het manifest van Boulakjar is ondertekend door onder meer brancheorganisatie voor studentenhuisvesting Kences, vakbond CNV Jongeren en de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. Zij pleiten er onder meer voor om uiterlijk 2030 te zorgen voor minstens 75.000 nieuwe studentenwoningen, daar leegstaande kantoren voor om te bouwen en om dwingende afspraken te maken met studentensteden.

“Actie op korte termijn is noodzakelijk”, zegt directeur Jolan de Bie van Kences. Volgens de laatste schatting van onder andere deze brancheorganisatie waren er 26.500 studentenwoningen te weinig in studiejaar 2020-2021. Zonder maatregelen kan dat tekort oplopen naar 66.700 in 2028-2029.

De laatste weken staan belangenorganisaties in de rij om te bepleiten dat beleid op hun terrein niet wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. Afgelopen weekend deed de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat nog in een petitie. Maatschappelijke vraagstukken over onder meer de woningmarkt kunnen niet wachten volgens de belangenbehartiger van gemeenten. Op 12 september bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel worden verklaard.