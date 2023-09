Dordrecht doet aangifte lekken geheime documenten rond Chemours

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht doet aangifte wegens schending van de geheimhoudingsplicht rond een schikkingsvoorstel dat chemiebedrijf Chemours aan de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden zou hebben gedaan. Ook wil de gemeente uitzoeken hoe geheime documenten hierover bij televisieprogramma Zembla zijn gekomen.

Zembla berichtte vorige week over de poging van Chemours om PFAS-schade waarvoor het door de gemeenten verantwoordelijk wordt gehouden “voor een aantal miljoenen” te schikken. Het programma gebruikte voor de uitzending notulen van een besloten vergadering van een gemeenteraadscommissie van Dordrecht. Op die notulen rustte geheimhouding. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar.

“De gemeente hecht veel waarde aan integriteit. Op dit moment is niet bekend wat er is gebeurd”, zegt Kolff in een verklaring. “Ik doe aangifte en laat een onafhankelijk professioneel bureau bedrijfsrechercheonderzoek doen naar de toedracht. Dit doe ik om de waarheid op tafel te krijgen en om de integriteit te bewaken.”

De vier gemeenten hebben een rechtszaak aangespannen tegen Chemours wegens de vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater rond de fabriek. Op 27 september moet de rechter daarin uitspraak doen. Volgens Zembla stelde Chemours in het schikkingsvoorstel als voorwaarde dat de gemeenten geen verdere procedures starten en geen claims indienen voor toekomstige schade. Tot dusverre hebben de gemeenten noch het bedrijf op de mogelijke schikking willen reageren.