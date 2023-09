Energietoeslag ook voor langstuderende uit arm gezin

Studenten die langer over hun studie doen, kunnen toch in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag als hun ouders een laag inkomen hebben. Dat meldt demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid). In het oorspronkelijke voorstel om ook studenten via deze toeslag te helpen met de sterk gestegen energierekening, zou deze groep nog worden uitgesloten.

“De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen”, zegt Schouten. “Mensen die al weinig hebben kunnen die prijsstijgingen niet opbrengen en kunnen in de financiĆ«le problemen komen. Dit kan ook gelden voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen, of ze nou korter of langer studeren. Dit willen we voorkomen.”

De energietoeslag is bedoeld om de armste huishoudens te helpen bij het betalen van de sterk gestegen energierekening. Het kabinet besloot in juli dat ook studenten zo’n toeslag kunnen krijgen, ook om de regeling voor gemeenten uitvoerbaar te houden. Meerdere studenten hadden een afwijzing met succes bij de rechter aangevochten.