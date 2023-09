Hoofdverdachte van goudroof Schiedam opgepakt in Duitsland

De hoofdverdachte in het onderzoek naar het goud dat eerder dit jaar verdween uit een waardetransportwagen in Schiedam is in juli op een vliegveld in het Duitse Frankfurt aangehouden, laat de politie maandag weten. Het gaat om een 54-jarige man uit Badhoevedorp. Hij zou de bestuurder van het waardetransport zijn geweest.

De verdachte is inmiddels overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten en is voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man zit nog vast.

De 54-jarige verdachte was naar het buitenland vertrokken en stond internationaal gesignaleerd. De man werd op 22 juli aangehouden toen hij op het vliegveld van Frankfurt bij de paspoortcontrole werd herkend.

Op 21 april van dit jaar werd een waardetransportauto waarmee goud zou worden getransporteerd aangetroffen op de Nieuwe Haven in Schiedam. De auto was leeggehaald en de bestuurder was nergens te bekennen.

Drie dagen later werd een 19-jarige man uit Amsterdam al aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het voertuig te hebben leeggehaald. De man is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte.

Wat er met het goud is gebeurd is nog steeds niet bekend. Volgens de politie loopt het onderzoek nog.