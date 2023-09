Kabinet laat minder bedrijven ruimen bij uitbraak vogelgriep

Als bij een kippenboer gevaarlijke vogelgriep uitbreekt, gaat het kabinet niet langer alle bedrijven in een straal van 1 kilometer om de besmette houderij preventief ruimen. In plaats daarvan worden bedrijven in een straal van 3 kilometer om het besmette bedrijf “bemonsterd”. Dit moet voorkomen dat er minder gezonde kippen worden gedood, meldt demissionair landbouwminister Piet Adema. Onderzoek toont aan dat bemonsteren, het onderzoeken van kadavers op hoogpathogene vogelgriep, net zo effectief is als het preventief ruimen.

Uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research blijkt zelfs dat bemonsteren in de 1,5 kilometer rond de uitbraak goed kan werken, maar Adema kiest voor een grotere zone “om zekerheid in te bouwen”. Hij benadrukt ook dat het om een modelstudie gaat, waarin ook aannames worden gedaan. “De werkelijkheid kan afwijken van de modelmatige uitkomsten”, aldus de bewindsman in een brief aan de Kamer.

Het ruimen van bedrijven in een straal van 1 kilometer gebeurde in zogenoemde pluimveedichte gebieden: gebieden met relatief veel kippen, kalkoenen of eenden per vierkante kilometer. In gebieden met minder pluimvee werd de afgelopen tijd al niet standaard preventief geruimd, maar wordt de boel waar nodig wel beter in de gaten gehouden. Zo wordt bijvoorbeeld gecheckt of kippenhouders contact hadden met het besmette bedrijf. In “uitzonderlijk risicovolle situaties” kan ook in gebieden met minder pluimvee ruimen toch nodig blijken.

Normaal gesproken verdwijnt de vogelgriep in de zomer, maar tussen oktober 2021 en juli dit jaar bleef de vogelgriep Nederland in zijn greep houden. Sinds kort is de ophokplicht die tijdenlang gold ingetrokken. De afgelopen maanden werden miljoenen kippen, eenden en kalkoenen gedood om verdere verspreiding van het virus te beperken. Voor vleesconsumptie worden overigens jaarlijks honderden miljoenen kippen geslacht.