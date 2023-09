Van der Plas zet zich in lezing af tegen ‘witteboordenoverheid’

De ‘witteboordenoverheid’: een overheid waar geen praktische vakmensen meer in voorkomen maar slechts technocraten in stropdassen. Het is een beeld waar BBB-voorvrouw Caroline van der Plas zich tegen verzet in haar HJ Schoo-lezing van maandag in de Rode Hoed in Amsterdam. De journalist, naar wie de lezing van EW Magazine is vernoemd, introduceerde de term twintig jaar geleden in een essay.

Het is volgens Van der Plas een van de grote problemen die Nederland nu typeert. Als gevolg verdwijnen buslijnen, brievenbussen, huisartsen en banken uit bijvoorbeeld kleine dorpskernen. “De witteboordenoverheid werkt voor mensen die zich net zo makkelijk in Den Haag aanpassen, als in Brussel, New York of Sjanghai. Maar niet voor mensen die zich alleen thuis voelen in Lattrop-Breklenkamp in Twente, Sluis in Zeeland, Kanaleneiland in Utrecht of de Rivierenwijk in Deventer.”

De bewoners van deze plaatsen voelen zich niet gezien of gehoord, beschrijft Van der Plas. Ook worden zij volgens haar weggelachen of -gehoond voor de meningen die zij hebben of de programma’s die zij bekijken. “Een bij veel Nederlanders populair programma als Vandaag Inside, dat seizoen op seizoen de hoogste kijkcijfers haalt, wordt neergezet als voetbalkantine-tv. Alsof het allemaal pruttel-tv is voor lallend volk dat nergens verstand van heeft.”

Van der Plas wil toe naar een ‘Noaberstaat’, waarin de overheid zich als buurman opstelt. Daarvoor heeft haar partij vier speerpunten. Allereerst “goede bereikbaarheid voor iedereen en toegang tot essentiële voorzieningen”. Daarnaast moet er ruimte komen voor de maakindustrie en familiebedrijven. Ook moet Nederland de “strategische en maatschappelijke waarde” van voedselproductie omarmen. Verder wil de BBB “verantwoordelijk, bescheiden, integer en empathisch leiderschap”.

Met de komst van Pieter Omtzigts Nieuw Sociaal Contract daalde de partij fors, naar 13 zetels in een peiling van I&O Research. Afgelopen vrijdag presenteerde de partij Mona Keijzer als “premierskandidaat”, mocht het zover komen. Verder maakte de partij bekend dat de rechtse Kamerleden Lilian Helder (PVV) en Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink (JA21) zich per direct bij de BBB aansluiten. Daarmee heeft de partij nu in één klap vier zetels in de Tweede Kamer.