Vijfde oud-deelnemer Temptation Island meldt zich na klachten

Een vijfde oud-deelnemer van Temptation Island heeft zich bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra gemeld met psychische klachten na zijn of haar deelname aan het programma. Dat heeft de advocaat maandag desgevraagd laten weten. Oud-deelnemers Aylin en Efrain deden afgelopen zaterdag hun verhaal in het AD. Diekstra meldde later die dag met nog twee oud-deelnemers van het programma contact te hebben, daar komt nu dus een derde bij.

De verhalen van de vijf oud-deelnemers lijken op elkaar, stelt Diekstra. “Er blijkt op een vergelijkbare manier met hen te zijn omgegaan en druk op hen te zijn gezet.” De oud-deelnemers van Temptation Island met wie Diekstra in gesprek is, hebben deelgenomen aan verschillende seizoenen van het programma. De advocaat verwacht dan ook dat nog meer oud-deelnemers zich melden, laat hij weten.

Naast de oud-deelnemers van Temptation Island hebben kandidaten van “vergelijkbare tv-programma’s” zich bij de advocaat gemeld “met hele nare ervaringen waar ze psychische klachten aan over hebben gehouden”. Diekstra is momenteel in gesprek met alle oud-deelnemers over mogelijke juridische stappen. De voormalige Temptation Island-deelnemers Aylin en Efrain kregen eerder 30.000 euro na mediationgesprekken, maar overwegen nu ook juridische stappen tegen RTL en Temptation Island-producent SimpelZodiak.

Diekstra verwacht dat er nog gesprekken plaatsvinden met RTL en SimpelZodiak. “Uiteraard schrijven we beide aan. Er zit een gedeelde verantwoordelijkheid in.” Hoewel de productie van Temptation Island bij SimpelZodiak ligt, wordt het programma gekocht door RTL. “Als RTL het programma niet koopt, dan is er geen programma”, aldus Diekstra. RTL en producent SimpelZodiak waren niet direct voor commentaar bereikbaar.