Voor het CDA zijn verkiezingen op 22 november een ’tussenmoment’

Het CDA gaat weer een rol spelen in het politieke speelveld, denkt lijsttrekker Henri Bontenbal. Maar de verkiezingen komen daar mogelijk net te vroeg voor. “We hebben wel tijd nodig, en die verkiezingen hadden wij natuurlijk liever niet zo snel gehad”, gezien de “toestand” waarin zijn partij verkeert. Voor de camera van RTL Nieuws noemt Bontenbal 22 november een “tussenmoment”.

“Wij keren gewoon weer terug naar wat we altijd waren, maar wel met nieuwe thema’s”, zegt Bontenbal maandag bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Met een CDA-verhaal uit de tijd van Jan-Peter Balkenende wil de partij breken met het tijdperk-Rutte, waarin het CDA vaak nauw optrok met de VVD. “Geef het CDA weer een kans”, is zijn oproep. Want een sterk CDA is volgens hem broodnodig.

De volgens Bontenbal nodige vernieuwing van het CDA kost wel tijd, erkent hij. Maar “ik ben het commitment aangegaan voor de komende jaren”, aldus de lijsttrekker. “Ook als de uitslag mee- of tegenvalt.”

Na jaren van intern gedoe en coalities waarin het CDA volgens Bontenbal te veel de gesloten compromissen heeft verdedigd, wil de partij haar eigen verhaal weer vertellen. In het partijprogramma zijn de traditionele christendemocratische thema’s goed terug te zien. Samen met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA werd overigens al langer gewerkt aan een visie op Nederland, en de Tweede Kamerfractie kwam met een plan ‘Voor heel Nederland’, dat voor de Provinciale Statenverkiezingen dit voorjaar werd gepresenteerd.

Toen het CDA met die visie de verkiezingen in ging, waarschuwde de partij ook al mogelijk langer de tijd nodig te hebben. Toenmalig partijleider en aanstaand Eurocommissaris Wopke Hoekstra zei vlak voor de verkiezingen erop te vertrouwen dat het CDA-verhaal “uiteindelijk zal resoneren in Nederland”.