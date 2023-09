Advies: strafzaak tegen man met Bandidos-shirt moet over

Het gerechtshof moet de zaak tegen een man die een T-shirt en een petje van de verboden motorclub Bandidos droeg overdoen. De man uit Heerlen had een werkstraf gekregen omdat hij met zijn kleding het werk van de verboden motorclub voort zou zetten, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad nu deze vrijspraak te vernietigen, nadat het Openbaar Ministerie in cassatie ging.

Volgens de advocaat-generaal had het gerechtshof in Den Bosch beter moeten motiveren waarom het dragen van de kleding te “onbeduidend” was voor een veroordeling. Het ging om een ongerichte, individuele actie van een voormalig lid van de bende, oordeelde het hof.

De advocaat-generaal ziet dat anders. De Bandidos werd verboden vanwege een cultuur van geweld en wetteloosheid. Deze outlaw-cultuur dragen de leden ook uit in hun kleding. Dat de man zijn T-shirt en petje wilde dragen bij een rechtszaak tegen een Bandidoslid benadrukt dit alleen maar, vindt de advocaat-generaal. Daarom is van een ongerichte actie geen sprake.

De Hoge Raad, die zich op 17 oktober uitspreekt over de cassatie, volgt veelal het advies van de advocaat-generaal.