AIVD: 300 mensen op jihad vertrokken, 90 teruggekeerd en 105 dood

Van de circa driehonderd mensen die de afgelopen jaren met jihadistische bedoelingen naar Syrië en Irak zijn vertrokken, zijn er zo’n negentig teruggekeerd naar Nederland. Ook keerden zo’n tachtig minderjarigen terug, meldt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in de jongste stand van zaken, die de situatie op 31 augustus weergeeft. Sinds 2012 zijn ongeveer 105 volwassen Nederlandse “uitreizigers” in Syrië en Irak overleden, net als dertig kinderen.

De meeste mensen keerden al in 2013 en 2014 terug naar Nederland. Daarnaast keerden in de afgelopen vijf jaar zo’n vijftien volwassen en vijftig kinderen terug naar een ander land. In veel gevallen gaat het om een land waarvan zij ook de nationaliteit hebben, zoals Turkije.

Volgens de AIVD verblijven er nog altijd ongeveer honderd volwassen Nederlanders in de regio, van wie een derde verblijft in Syrisch-Koerdische kampen of in detentiecentra in Noordoost-Syrië. Bij jihadistische groeperingen lopen zo’n 25 Nederlanders rond. Ook zijn er nog zo’n honderdvijftig kinderen in het gebied van wie ten minste een van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft of langere tijd in Nederland heeft gewoond. Zo’n zeventig van die kinderen verblijven bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië.

De AIVD houdt de cijfers over uitreizigers bij omdat een deel van de jihadistische dreiging voor Nederland afkomstig is van deze groep. Bij terugkeer kunnen zij een veiligheidsrisico vormen, stelt de inlichtingendienst. Om te voorkomen dat duidelijk wordt hoe de cijfers zijn vergaard en dat bronnen in gevaar komen, rondt de AIVD de cijfers per categorie af.