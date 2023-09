AP moet meldpunt klokkenluiders worden, ‘maar krijgt geen geld’

Klokkenluiders moeten over een tijdje ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen stappen met een melding, maar de privacywaakhond klaagt dat hij daar geen extra geld voor krijgt. “Door het gebrek aan financiering kunnen meldingen beperkt worden opgepakt. Dit zet het vertrouwen van klokkenluiders op het spel”, waarschuwt de toezichthouder. Die vroeg eind vorig jaar ook al om geld voor de extra taak.

Het kabinet werkt aan een aanpassing van de wet die klokkenluiders moet helpen. De Tweede Kamer heeft het voorstel eind vorig jaar unaniem aangenomen en ook de Eerste Kamer is in januari akkoord gegaan. Het plan moet nu uitgewerkt worden. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt 100.000 euro nodig te hebben om een meldpunt voor klokkenluiders op te zetten, en daarna 800.000 euro per jaar om het meldpunt te bemensen. Dat geld is nodig voor “de inhuur van medewerkers die de meldingen beoordelen en opvolgen”, aldus de toezichthouder.

De AP zegt dat het kabinet alleen de eerste 100.000 euro wil betalen. De bezetting zou uit het gewone budget betaald moeten worden. Maar dat lukt niet, zegt de toezichthouder, met als “onvermijdelijke gevolg” dat de bescherming van persoonsgegevens en van klokkenluiders “onder druk komt te staan”.