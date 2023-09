Bezorgde christenen houden klimaatviering voor A12-protest

Voorafgaand aan het klimaatprotest van Extinction Rebellion op de A12 houden twee christelijke organisaties zaterdag een klimaatviering in Den Haag. Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij “de ontwrichtende gevolgen van onze levensstijl op de schepping”, laten Micha Nederland en GroeneKerken weten. Ze rekenen op honderden bezoekers.

De viering in de Christus Triumfatorkerk is onder meer “voor christenen die niet op de A12 willen zitten, maar die de klimaatcrisis wel superurgent vinden”, legt voorzitter IJmert Muilwijk van Micha Nederland uit in een verklaring. Dominee Jeroen Sytsma gaat voor tijdens de bijeenkomst. Hij hoopt op “een moment van herkenning en bemoediging voor iedereen die voelt dat je de huidige klimaatcrisis niet in je eentje kunt dragen”. Verder worden liederen gezongen en is er “ruimte voor het gedenken van klimaatschade wereldwijd”.

Actiegroep XR is van plan om vanaf zaterdag het stuk van de A12 dat door Den Haag loopt weer te gaan blokkeren, ditmaal dagelijks en voor onbepaalde tijd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan alle fossiele subsidies, omdat die het gebruik van fossiele brandstoffen in de hand werken en zodoende bijdragen aan klimaatverandering. Burgemeester Jan van Zanen wil de voorgenomen blokkade niet toestaan. Hij vindt deze vorm van protest “zorgelijk en onacceptabel”. Volgens de betogers zelf is het een logische plek. Zowel de tijdelijke Tweede Kamer als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat liggen pal naast de weg.

Een stukje verderop aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov wordt zondag ook een ‘supportdemonstratie’ gehouden. In tegenstelling tot de A12-blokkade zelf is die gewoon toegestaan.