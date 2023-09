Cijfers over fossiele subsidies komen minister Jetten bekend voor

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) erkent dat subsidies en fiscale voordelen die het gebruik van fossiele brandstof bevoordelen, in de tientallen miljarden euro’s lopen. Cijfers daarover uit een recent onderzoeksrapport van SOMO, Oil Change International en Milieudefensie die optellen tot 37,5 miljard euro, “komen me wel bekend voor”, zei hij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Samen met staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) heeft Jetten in kaart laten brengen welke voordelen de fossiele industrie nog geniet in Nederland. Een overzicht daarvan wordt op Prinsjesdag openbaar, belooft hij. Omdat het kabinet demissionair is, zal het zelf niet meer met de lijst aan de slag gaan, maar hij spreekt de hoop uit dat de Kamer dat wel doet.

De vraag hoeveel financiĆ«le voordelen de fossiele industrie jaarlijks geniet, levert volgens Jetten al langer “moeizame debatten” op. Dat komt volgens hem doordat opeenvolgende kabinetten het precieze bedrag steevast veel lager inschatten dan maatschappelijke organisaties. Er is nu voor het eerst in jaren “een gedeeld beeld” van de omvang van het probleem, zegt hij.

Jetten stelt dat de laatste jaren al veel fossiele subsidies zijn verdwenen, maar vindt ook dat ze uiteindelijk helemaal moeten verdwijnen. Het past volgens hem niet bij de “nieuwe economie” om het gebruik van fossiele brandstoffen te blijven bevoordelen. Maar dat moet wel stap voor stap, benadrukt hij. Bedrijven moeten de gelegenheid hebben zich aan te passen.