Gelderse coalitiepartijen willen opheldering over laagvliegen

De Gelderse coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen duidelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de plannen van Lelystad Airport. Meerdere media berichtten vorige week over een brief waarin het vliegveld stelt dat een “oplossing” gevonden kan worden voor de laagvliegroute over Overijssel. Maar wat dat betekent voor Gelderland is onduidelijk, menen de Gelderse Statenleden.

De Gelderse politiek verzet zich al langer tegen de plannen voor het laag overvliegen van vliegtuigen van en naar Lelystad Airport, omdat die routes mogelijk over de Veluwe gaan. Ook in het coalitieakkoord schrijven BBB, CDA, VVD, CU en de SGP zich “grote zorgen” te maken over “de schadelijke gevolgen van de voorgenomen laagvliegroutes over onze provincie”. Het gaat dan om bijvoorbeeld geluidsoverlast voor bewoners en de uitstoot van onder meer stikstof.

Volgens de Statenfracties van CDA en CU zijn de plannen voor laagvliegroutes boven Gelderland “een van de grootste zorgen van onze Gelderse inwoners”. Ze willen dan ook weten wat de “potentiĆ«le impact” voor Gelderland is als Lelystad Airport inderdaad opent zonder laagvliegroute boven Overijssel.

Ook moet het college vragen beantwoorden over de aankoop van stikstofrechten in de provincie. Al eerder werd bekend dat Schiphol Group stikstofrechten van Gelderse boerderijen opkocht om een natuurvergunning voor Lelystad Airport te kunnen aanvragen. CDA en CU willen onder meer weten of het college hier met het vliegveld of Schiphol Group over in gesprek is.