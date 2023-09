Klaver en Bontenbal willen meer debatten over grote thema’s

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat fractievoorzitters in de Tweede Kamer vaker op hoofdlijnen gaan debatteren. Dat zei hij bij de aftrap van het nieuwe politieke jaar in perscentrum Nieuwspoort. Met deze nieuwe debatvorm wil Klaver bereiken dat het “echt om de inhoud” gaat, omdat dit volgens hem nu amper gebeurt.

Klaver vindt dat dit soort debatten over grote thema’s gevoerd moeten worden zonder dat daar een brief van het kabinet aan voorafgaat. “Als er eenmaal een brief ligt is het denken al opgehouden, want dan is er al een compromis vanuit de coalitie”.

“Een keer per maand het grote ideologisch hoofdlijnendebat in de Kamer?”, vroeg gespreksleider Fons Lambie van RTL aan CDA-leider Henri Bontenbal, die ook te gast was bij de bijeenkomst van Stichting Machiavelli. “Ik zou ervoor tekenen, ik zou dat fantastisch vinden”, aldus Bontenbal. Hij zou het in die debatten graag hebben over “marktwerking, hoe een overheid burgers weer kan vertrouwen, en hoe we gemeenschappen gaan bouwen”.