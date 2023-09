MKB-Nederland: herken en onderken burn-out tijdig

Herken en onderken klachten van burn-out tijdig, zegt ondernemersvereniging MKB-Nederland naar aanleiding van nieuw onderzoek naar burn-outklachten onder jonge werkenden tussen de 18 en 24 jaar. Volgens onderzoeksbureau TNO en het CBS heeft een op de vier jonge werkenden dit soort klachten als gevolg van werk.

Vooral hoogopgeleide vrouwen hebben vaker last van burn-outklachten. In 2020 zei 25 procent burn-outklachten te ervaren, vorig jaar was dat 29 procent. Ook het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten is volgens het rapport gestegen, met name in het onderwijs en de zorg. Prestatiedruk, constante bereikbaarheid en financiĆ«le onzekerheid zijn oorzaken, net als een continue “stroom aan negatief nieuws over klimaat, stikstof, oorlog en COVID-19”, aldus het rapport.

Ook voor ondernemers zijn de toenemende burn-outklachten onder jonge werkenden een “grote zorg”, zegt MKB-Nederland. “Daarom is dit bijvoorbeeld ook onderdeel van het SER-advies Arbovisie, waar we samen met de vakbonden aan werken binnen de SER”, zegt een woordvoerder. De Sociaal Economische Raad (SER) stelt adviezen voor de overheid op over bijvoorbeeld gezond en veilig werken.

“Communicatie tussen werknemer en werkgever is van groot belang” in dat op tijd herkennen en onderkennen van burn-outklachten, zegt de ondernemersorganisatie. “Ook arbodiensten kunnen daarbij een rol spelen door met bedrijven te overleggen waar in welk werk bij welke medewerkers problemen kunnen optreden met maatregelen en problemen voor te zijn en dit op te lossen”, stelt de vereniging.

MKB-Nederland merkt verder op “breder in de maatschappij” te zien dat jongeren “veel meer mentale druk en stress ervaren dan in het verleden”. Daarom moeten achterliggende oorzaken ook onderzocht worden, aldus de organisatie.