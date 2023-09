Natuurorganisatie overweegt gang naar rechter om bomenkap Salland

De Stichting NatuurAlert overweegt naar de rechter te stappen om de kap van een stuk bos op de Sallandse Heuvelrug stil te leggen. Staatsbosbeheer begon maandag aan het kappen van 50 hectare aan bos op het westelijke deel van het Natura 2000-gebied in Overijssel. Het bestuur van NatuurAlert kwam dezelfde dag bijeen om een mogelijk stap naar de rechter te bespreken.

“We bereiden ons in deze zaak inderdaad voor op een juridische procedure”, aldus de secretaris van de stichting. “Er vindt daarover intensief overleg plaats met onze advocaten. Of het daadwerkelijk tot een proces komt, is echter nog niet 100 procent zeker.”

NatuurAlert zegt pas heel laat te zijn ingelicht door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en spreekt van “illegale” boskap. Volgens de stichting wordt geen rekening gehouden met beschermde reptielen in het gebied. “Het op het eerste gezicht nobele doel van de steun aan het korhoen, om dit dier meer ruimte te bieden, levert onaanvaardbare natuurschade op”, aldus NatuurAlert in een brief aan de provincie Overijssel. De stichting roept de provincie daarin op de bomenkap op te schorten.

Staatsbosbeheer zegt juist dat de bomen worden weggehaald om zo de heide uit te breiden en daarmee de leefgebieden van kwetsbare soorten te verbeteren, waaronder korhoenders. De provincie Overijssel heeft in 2019 ingestemd met het zogeheten provinciaal inpassingsplan: een pakket maatregelen om de natuur op de Sallandse Heuvelrug te versterken.