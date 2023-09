NS koppelt StationsHuiskamer en Kiosk aan app tegen verspilling

Na onder meer hotels, supermarkten en bakkers zijn vanaf maandag ook de StationsHuiskamer en Kiosk van de NS te vinden in de app Too Good To Go, bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan. Volgens de NS zet de spoorvervoerder daarmee een nieuwe stap op weg naar afvalvrije stations.

In de Too Good To Go-app worden pakketten met eten en drinken aangeboden die bijna over datum zijn, maar nog wel goed te consumeren. Supermarkten bieden er bijvoorbeeld zuivel, groenten, fruit en vlees aan die de houdbaarheidsdatum naderen en bij hotels kunnen gebruikers overgebleven ontbijtproducten kopen tegen een gereduceerd tarief. Wat er precies in de pakketten zit, weten gebruikers van tevoren niet. Eerder sloten onder andere Albert Heijn, Jumbo en HEMA zich bij de app aan. In juli van dit jaar schortte Lidl de samenwerking juist op omdat de supermarktketen zelf groente- en fruittassen ging aanbieden onder het motto ‘Verspil Mij Niet’.

In de pakketten van de StationsHuiskamer en Kiosk zijn straks onder andere fruit, drankjes en hartige en zoete snacks te vinden, meldt de NS. Too Good To Go spreekt van een win-win-winsituatie. “Elke maaltijd die op ons platform wordt aangeboden, ondersteunt onze partners zoals de NS, heeft een positieve impact op het milieu en helpt mensen voedsel te redden tegen een betaalbare prijs – ook onderweg”, zegt Geertje Zeegers, manager van de Nederlandse tak van het bedrijf.

In Nederland gebruiken zo’n 4 miljoen mensen de app van Too Good To Go. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concludeerde eerder dit jaar na een steekproef dat de meeste pakketten die via de app worden aangeboden voldoen aan de voedselveiligheidseisen. Wel moeten deelnemende bedrijven vaker expliciet benoemen dat klanten de bederfelijke producten in de pakketten direct moeten consumeren, aldus de NVWA. Ook waarschuwde de voedselwaakhond enkele aanbieders die de producten niet op de juiste temperatuur bewaarden.