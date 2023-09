OM eist in hoger beroep opnieuw 30 jaar voor moord Ayla Mintjes

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep dertig jaar gevangenisstraf geëist tegen twee mannen die worden verdacht van de moord op Ayla Mintjes (27) en de poging daartoe op haar vriend. De twee slachtoffers werden op 16 mei 2021 door twee schutters met automatische wapens onder vuur genomen, nadat zij een parkeergarage aan de Maassluisstraat in Amsterdam uit waren gereden.

Mintjes’ vriend, Anis B., zou het eigenlijke doelwit zijn geweest. Hij was door de politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond en zou al maanden zijn gevolgd. B. bleef ongedeerd, Mintjes werd dodelijk getroffen in haar rug. In de woonwijk waar het geweld zich afspeelde, zijn tientallen kogelhulzen gevonden.

De 22-jarige Samuel Y. zou een van de schutters zijn geweest, de 36-jarige Renato F. zou de vluchtauto hebben bestuurd. De tweede vermoedelijke schutter, Jeremia T. (24), staat maandag 11 september in hoger beroep terecht.

Het OM eiste vorig jaar ook bij de rechtbank dertig jaar cel tegen het drietal. De rechtbank legde straffen van 20, 22 en 26 jaar op. Het bewijs bestaat onder meer uit DNA-sporen op spullen in de vluchtauto, die elders in Amsterdam in brand werd gestoken. Op de broek van Y. werden schotresten (minuscule schietdeeltjes) gevonden. Ook zijn er camerabeelden waarop de verdachten zijn herkend.

Het is nog niet bekend wanneer het gerechtshof uitspraak doet.