Omwonenden van Chemours hebben massaclaim in de maak

Omwonenden van de chemische fabriek Chemours in Dordrecht bereiden een massaclaim voor. Juridisch adviseur Eric Meijer wil in november een civiele claim indienen bij Chemours en bij de rechtbank. Ruim duizend mensen die in de buurt van de fabriek wonen, hebben zich inmiddels bij hem gemeld via de website C8 Claim.

C8 staat voor PFOA, het voor de gezondheid schadelijke middel dat tot en met 2012 in de fabriek als hulpstof werd gebruikt in het productieproces. “Er zitten veel schrijnende gevallen bij, vooral van werknemers en loonwerkers”, aldus Meijer, die met zijn juridisch team hun verhalen onderzoekt op juridische haalbaarheid. De jurist denkt dat zijn civiele claim meer kans van slagen heeft dan de massa-aangifte van advocaat Bénédicte Ficq. Ficq deed maandag namens zo’n 3000 mensen aangifte bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam tegen alle leidinggevenden van Chemours en voorloper DuPont sinds 1962.

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden procederen al langer tegen Chemours. Ze stellen het bedrijf aansprakelijk voor alle schade die is en wordt veroorzaakt door uitstoot van schadelijke stoffen die onder PFAS vallen. De rechter doet op 27 september uitspraak in die zaak.