Partij voor de Dieren zet in op meer klimaatrechtvaardigheid

De Partij voor de Dieren heeft in haar verkiezingsprogramma veel meer aandacht voor klimaatrechtvaardigheid, zegt Kamerlid Christine Teunissen, de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. De boodschap over Europa wordt ook anders uitgelegd. “We zijn niet tegen de EU.”

Verder is veel herkenbaar in het programma. Kernthema’s blijven dierenrechten, natuur, milieu en de klimaatcrisis. “Het gaat niet goed met de wereld en de politieke en maatschappelijke roep om verandering wordt steeds luider. En die verandering moet nú plaatsvinden”, aldus de partij.

Bij klimaatrechtvaardigheid gaat het volgens het Tweede Kamerlid Teunissen om het feit dat de grote vervuilers de hand boven het hoofd wordt gehouden, terwijl huurders in Groningen in tochtige woningen zitten. De rijkste 1 procent vervuilt veruit het meeste, zegt ze. Daarom wil ze ook privéjets en superjachten aanpakken en meer geld investeren in het openbaar vervoer.

Energiebesparing is een prioriteit voor de partij. Er moet een “nationaal plan” komen om minder energie te gebruiken. “Onnodige energieslurpende sectoren zoals de gangbare sierteelt en kunstmestindustrie worden afgebouwd.” Terrasverwarmers moeten verdwijnen en “overbodige” verlichting in kantoren en etalages wordt aan banden gelegd.

Het onderwerp Europa is verduidelijkt in het programma dat dinsdag naar buiten kwam. Teunissen zegt dat de partij duidelijk wilde maken niet tegen Europese samenwerking te zijn. “We willen Europa hervormen.” Europa moet volgens haar veel democratischer worden en groei moet niet meer leidend zijn. Zolang dat niet is geregeld, moet de EU ook niet uitbreiden.

In het stikstofdebat is de partij heel duidelijk. Net als in het laatste verkiezingsprogramma pleit ze voor een reductie van de veestapel met 75 procent in twee jaar. Dan snijdt het mes aan twee kanten, aldus Teunissen. De reductie is niet alleen goed voor de afname van de stikstofuitstoot, maar maakt ook veel land vrij voor woningbouw.

Op 24 september wordt het programma op een congres definitief vastgesteld. De Partij voor de Dieren staat er in de peilingen goed voor. In de peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van een aantal zetelpeilingen, kwam de partij begin vorige maand uit op maximaal 9 zetels. Dat zou een winst van drie zetels betekenen.