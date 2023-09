Pink Floyd Project speelt laatste show Pink Floyd opnieuw

De Nederlandse formatie Pink Floyd Project, die zich al bijna twintig jaar heeft gespecialiseerd in het werk van Pink Floyd, gaat op 5 september 2024 het laatste concert dat de Britse band dertig jaar geleden in Nederland gaf opnieuw spelen. Pink Floyd gaf begin september 1994 drie concerten in het kader van The Division Bell Tour. Exact dertig jaar later gaat Pink Floyd Project deze setlist weer spelen, nu in Ahoy in Rotterdam.

Heel bijzonder is dat twee artiesten die er dertig jaar terug ook bij waren, weer meespelen. Het gaat om percussionist Gary Wallis en achtergrondzangeres Durga McBroom. De kaartverkoop voor dit bijzondere eerbetoon aan Pink Floyd start dinsdagochtend, 29 jaar na het laatste concert en een jaar voordat het eerbetoon plaatsvindt.

Tijdens The Division Bell Tour ondernam Pink Floyd tussen maart en oktober 1994 voor de laatste keer een grootschalige wereldtournee, bestaande uit ruim honderd concerten. Na vier maanden Amerika volgde het Europese vasteland, waaronder drie uitverkochte concerten in de Rotterdamse Kuip voor in totaal ruim 135.000 mensen.

Pink Floyd Project heeft de afgelopen twee decennia al veel werk van Pink Floyd integraal opnieuw uitgevoerd, zoals The Dark Side of the Moon en The Wall. Tijdens de shows pakt de band groots uit, met quadrafonisch geluid, indrukwekkend licht, vele lasers, special effects en natuurlijk het zo voor Pink Floyd kenmerkende ronde projectiescherm met speciale visual effects. ‘Pink Floyd in De Kuip 1994’ wordt technisch gezien de grootse show ooit van Pink Floyd Project.