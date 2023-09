PO-Raad: personeelstekort oorzaak van toename burn-outklachten

Het personeelstekort is een belangrijke oorzaak van de toename van burn-outklachten onder jonge werkenden in het onderwijs. Een woordvoerder van de PO-Raad ziet dat startende leraren geneigd zijn “veel hooi op de vork te nemen” en nog moeten leren hoe ze hun werk doseren. Maar doordat er een nijpend tekort is aan leraren, zijn er vaak niet genoeg mensen om ze dat te leren.

Volgens de woordvoerder hebben jonge leraren veel baat bij goede begeleiding aan het begin van hun loopbaan. Zo leren ze grenzen te stellen aan wat ze aankunnen op een werkdag. Daarnaast wijst de PO-Raad op het belang van teamgevoel, zodat leraren niet het idee hebben dat ze er alleen voor staan.

Ook ziet de PO-Raad de neiging van de politiek om “niet oplosbare problemen bij het onderwijs te parkeren”. Volgens hem moet de overheid prioriteiten stellen om te bepalen welke problemen door het onderwijs moeten worden opgelost. “Je kunt niet alles van het onderwijs vragen.”

Uit dinsdag gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau TNO en het CBS blijkt dat een op de vier jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar te maken heeft met burn-outklachten als gevolg van werk. Die stijging is vooral te zien in het onderwijs en de zorg.