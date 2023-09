Tweede Kamer weer aan de slag na zomerreces

Met het traditionele vragenuurtje gaat de Tweede Kamer weer aan de slag na het zomerreces. Deze week zijn de volksvertegenwoordigers vooral druk bezig met te kijken welke onderwerpen nog door het demissionaire kabinet kunnen worden behandeld en welke niet, het zogenoemd controversieel verklaren van onderwerpen.

Zaken waarover de Kamer verschillend denkt, zoals de spreidingswet, worden dan overgelaten aan een volgend kabinet. Niet alleen wetgeving, ook brieven en nota’s kunnen controversieel worden verklaard. Het is trouwens geen statische lijst. Een meerderheid van de Kamer kan nieuwe onderwerpen op de lijst zetten of zaken ervanaf halen.

De Kamer is bij terugkomst overigens anders van samenstelling dan toen de vakantie begon begin juli. Het aantal fracties is gegroeid naar 21. Dat komt doordat Olaf Ephraim zich heeft afgescheiden van de Groep Van Haga. Verder is de BBB van een naar vier zetels gegaan door de overstap van Lilian Helder (PVV), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Derk Jan Eppink (JA21). De PVV houdt zestien zetels over, JA21 nog maar eentje.

De Tweede Kamer blijft nog actief tot medio volgende maand. Na het herfstreces begint waarschijnlijk het verkiezingsreces. Dan vinden er geen debatten plaats, maar voeren de volksvertegenwoordigers campagne in aanloop naar de verkiezingen op 22 november. De nieuwe Tweede Kamer wordt op 6 december geïnstalleerd.