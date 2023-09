Verdachten moordzaak Peter R. de Vries blijven in de cel

Alle verdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries blijven in de cel. Vier van hen hadden gevraagd om vrijgelaten te worden, al dan niet onder voorwaarden. De rechtbank wees dat af. Dinsdag werd de zitting voor het eerst in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp behandeld, daar is meer ruimte voor de negen verdachten die de zaak inmiddels telt.

Tegen twee van hen is eerder een levenslange celstraf geƫist, zij zouden de aanslag uitgevoerd hebben op De Vries. De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. De rechtszaak tegen de twee vermeende uitvoerders werd vorig jaar heropend nadat het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen.

Over onderzoekswensen die advocaten hebben ingediend beslist de rechtbank op een later moment. De volgende zitting in deze zaak is op 30 november opnieuw in De Bunker. De zaak wordt volgens planning begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. Daar zijn vooralsnog twaalf zittingsdagen voor uitgetrokken.