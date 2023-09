Vrouw (70) uit Lith staat terecht voor dodelijke verkeersruzie

De rechtbank in Den Bosch behandelt dinsdag de zaak tegen een 70-jarige vrouw uit Lith die op 13 juli vorig jaar betrokken was bij een verkeersruzie met fatale afloop in haar woonplaats. Een 38-jarige Poolse vrouw verloor daarbij het leven. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de verdachte van doodslag.

Op de bewuste dag zou de vrouw per ongeluk tegen de fietsendrager achter de geparkeerde auto van het slachtoffer zijn gereden. Nadat de vrouw, Elly van der S., de eigenaar van de geraakte auto had gevonden, ontstond er ruzie, waarbij ook de partner van het slachtoffer betrokken was.

De Poolse zou op de motorkap van de auto van de vrouw zijn gesprongen dan wel beland, terwijl de verdachte automobiliste door het open portier bij haar nek zou zijn vastgegrepen door de partner van het slachtoffer. De vrouw uit Lith zou zijn weggereden en het slachtoffer zou op enig moment van de motorkap zijn gevallen, met dodelijke afloop.