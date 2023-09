Wilders wist vooraf niets van vertrek Helder, vindt het jammer

PVV-leider Geert Wilders vindt het vertrek van zijn voormalig partijgenoot Lilian Helder “jammer”. Zij sluit zich per direct aan bij de BBB van Caroline van der Plas. “Natuurlijk heb je liever dat het niet gebeurt”, aldus Wilders “Maar het hoort erbij”. Hij wenst het in zijn ogen “hartstikke goede” Kamerlid dat één zetel meeneemt “het allerbeste bij haar nieuwe partij”.

Wilders ligt er “geen minuut wakker van” dat zij hem pas één minuut voor de bekendmaking van haar vertrek op de hoogte stelde via een appje. De PVV-leider noemt het “niet heel pijnlijk”, omdat het volgens hem bij de politiek hoort. Of er voor de nieuwe verkiezingen in november veel nieuwe mensen op de kandidatenlijst komen bij de PVV wil Wilders nog niet zeggen.

Tot nu toe had nog niemand anders bij de PVV-fractie gemeld ermee te willen stoppen. Er zijn veel Kamerleden van andere partijen die aangeven niet door te gaan. Alleen bij de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, FVD en Volt heeft nog niemand van de huidige fractie gemeld niet op de kandidatenlijst te willen.

Voor Wilders was het dinsdag een bijzondere dag; hij kreeg namelijk het zilveren koetsje van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp voor zijn 25-jarige jubileum in de Tweede Kamer. Hij zei er trots op te zijn. Ook neemt de PVV-leider vanaf 6 december het ‘nestor-stokje’ over van SGP-leider Kees van der Staaij, die niet zal terugkeren in de Kamer. De titel van nestor is voor het langstzittende Kamerlid.