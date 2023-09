Enquêtecommissie trapt verhoren af met verhaal gedupeerden

De parlementaire enquêtecommissie naar fraudebeleid trapt woensdag de verhoren af met het verhaal van gedupeerden. Jurgen en Gerda Deceuninck en Dulce Gonçalves-Tavares, slachtoffers van de toeslagenaffaire, vertellen over hun ervaringen als gevolg van de doorgeslagen fraudejacht.

Ook komen hoogleraren Wouter van Atteveldt en Willemijn Roozendaal (beiden Vrije Universiteit Amsterdam) aan het woord. Van Atteveldt is gespecialiseerd in Computationele Communicatiewetenschap en Roozendaal in Sociaal Recht.

De commissie gaat onderzoeken hoe de overheid de afgelopen decennia fraude heeft bestreden. Specifiek wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer. Het is een vervolg op de parlementaire ondervraging naar de toeslagenaffaire, waar het vernietigende rapport Ongekend onrecht uit voortkwam. Het kabinet-Rutte III trad af om de kwestie.

Donderdag wordt ook Mark Rutte gehoord, in zijn rol als staatssecretaris van Sociale Zaken in het tweede kabinet van Jan Peter Balkenende. Volgens commissievoorzitter Salima Belhaj zal Rutte waarschijnlijk nog vaker gehoord worden, bijvoorbeeld in zijn rol als premier.

Wie verder gehoord wordt, is nog niet bekend: het verhoorschema wordt per week bekendgemaakt. De verhoren lopen tot en met 5 oktober.