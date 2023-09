Europarlementariër Partij voor de Dieren wil lijst weer trekken

De enige Europarlementariër van de Partij voor de Dieren wil opnieuw lijsttrekker worden voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Anja Hazekamp zit al tien jaar in het Europees Parlement, maar denkt juist de komende jaren te kunnen gaan oogsten.

De 55-jarige Hazekamp sleepte in 2014 als eerste PvdD’er een zetel in het Europees Parlement in de wacht. Vijf jaar later herhaalde ze dat. De Partij voor de Dieren droomt inmiddels stilletjes van een tweede zetel nu zij in Nederland al jaren gestaag blijft groeien.

Met een enkele geestverwant, uit Duitsland, is het moeilijk om in het ruim 700-koppige parlement wat voor elkaar te krijgen. Toch hebben “de afgelopen jaren binnen en buiten het Europees Parlement laten zien dat je met één stem het debat kunt beïnvloeden”, vindt Hazekamp. Zo heeft de EU de afgelopen jaren volgens haar steeds meer oog gekregen voor dierenleed. Voor misstanden bij diertransporten en het houden van vee in kooien, bijvoorbeeld.

De komende tijd gaan de Europese dierenwelzijnsregels zelfs op de schop, heeft de Europese Commissie aangekondigd. Daarom “ligt er nu een unieke kans om het verschil te maken voor dieren”, meent Hazekamp. Bovendien zit Europa midden in de overgang naar een groenere economie en is er een fel gevecht gaande over hoe voortvarend dat zou moeten gebeuren.

Om de partij in de Europese verkiezingen van juni opnieuw aan te voeren moet de Groningse biologe nog wel de zegen krijgen van de kandidatencommissie. Ook de leden van haar partij stemmen er nog over.