FNV over covidregeling: mensen vallen onterecht buiten de boot

Sommige mensen die in de zorg werkten en daar langdurige covid hebben opgelopen, zullen ten onrechte worden afgewezen voor de vergoeding die demissionair zorgminister Conny Helder vrijdag heeft aangekondigd. Dat zegt vakbond FNV, die de regeling “even triest als schandelijk” noemt. De bond heeft nog geen besluit genomen over een stap naar de rechter, “maar we laten het er niet bij zitten”.

De overheid stelt een bedrag van 15.000 euro beschikbaar voor zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf in 2020 ziek zijn geworden, en daardoor niet meer kunnen werken of niet meer volledig kunnen werken. Om voor het geld in aanmerking te komen, moeten mensen tussen 1 maart en 30 juni 2020 ziek zijn geworden. “Die periode is al belachelijk kort. Maar de keuring op arbeidsongeschiktheid moet voor 1 juli van dit jaar afgerond zijn. Het bizarre geval is dat de UWV hartstikke lange wachtlijsten heeft. Mensen die de besmetting in de juiste periode hebben opgelopen, vallen alsnog buiten de boot door vertraging bij het UWV”, stelt een FNV-woordvoerder.

De vakbond is ook niet te spreken over de persoonlijke medische informatie die mensen moeten geven om de vergoeding te kunnen krijgen. “Ze vragen je het hemd van het lijf. Bijna je volledige medische dossier wordt opgevraagd. Dat lijkt in strijd met de privacyregels.”

Zorgmedewerkers hebben van 25 september tot 23 oktober de mogelijkheid om de vergoeding aan te vragen. Dat gaat via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, een overheidsdienst die subsidies regelt voor onder meer het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de FNV is de aanvraagperiode ook veel te kort, veel mensen met langdurige covid “zijn zo ziek dat ze nauwelijks energie hebben om deze ingewikkelde procedure te doorlopen”.

FNV spande eerder met vakbond CNV een kort geding aan voor een coronavergoeding. Hun eis werd begin dit jaar afgewezen, omdat de rechtbank geen grond zag om de Staat tot een regeling te dwingen.

In de eerste coronagolf kregen zorgmedewerkers het advies dat beschermingsmiddelen als mondneusmaskers niet in alle gevallen nodig waren. Zo hoefden ze de maskers niet op bij vluchtig contact met een patiënt of cliënt, of op meer dan 1,5 meter afstand. Ze raakten besmet en kwamen in de ziektewet. Na twee jaar ziekte eindigde hun dienstverband. Volgens FNV en CNV zijn sommige gedupeerden in zulke grote financiële problemen gekomen dat ze inmiddels hulp van de voedselbank nodig hebben. De vakbonden eisten daarom een voorschot van bijna 23.000 euro per persoon.