Gemeenten schrappen teksten over duurzaamheid deelscooters

Achttien gemeenten die het verhuren van deelscooters toestaan, hebben teksten over het duurzaamheidsgehalte daarvan op hun website aangepast. Ze deden dat op verzoek van de actiegroep Scootervrij, die hen heeft gewezen op uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC). De commissie oordeelde in juli dat scooterverhuurder Felyx te stellig was geweest in zijn groene claims. Eind vorig jaar kreeg Go Sharing een vergelijkbare berisping.

Actiegroep Scootervrij stelt dat diverse gemeenten “de greenwashing van deze bedrijven klakkeloos hadden overgenomen”. De groep stuurde na de kritische RCC-uitspraak 22 gemeenten een verzoek om informatie op hun site aan te passen. Volgens de club hebben achttien gemeenten daar inmiddels gehoor aan gegeven, waaronder Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Amersfoort en Delft. Ze schrapten passages waarin de deelscooters bijvoorbeeld “duurzaam en efficiënt” of simpelweg “schoon” werden genoemd. Den Haag verwijderde de zin: “Dat is goed voor het milieu.”

Scootervrij noemt het belangrijk dat gemeenten “geen onzin verspreiden” over scooters. “Als commerciële aanbieders van deelscooters zulke beweringen niet mogen doen, leek het ons een open deur dat gemeenten dat ook niet mogen”, licht Collin Molenaar van de actiegroep toe. Uit diverse antwoordmails van gemeenten blijkt dat ze het met hem eens waren.

De RCC schreef in de uitspraak: “In de bestreden uitingen gebruikt adverteerder herhaaldelijk de woorden ‘duurzame’ en ‘groene’ op een wijze die de indruk wekt dat de gedeelde e-scooterdienst in het geheel geen schadelijke effecten op het milieu heeft.” Dat was volgens de commissie misleidend. Het kan volgens de commissie wellicht kloppen dat een rit op een deelscooter minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan een korte autorit. Zulke vergelijkingen werden in de reclames echter niet gemaakt. Daardoor was het voor de gemiddelde consument “niet mogelijk om te controleren of de claims worden waargemaakt”.

Als een elektrische scooter wordt gebruikt door iemand die anders was gaan lopen of fietsen, is dat niet duurzaam te noemen. Het produceren van een e-scooter levert immers ook milieuschade op. Felyx erkent dat zelf ook en gaf bij de RCC aan vooral te streven naar het vervangen van vervuilende autoritten. Voor de uitspraak paste het bedrijf al diverse teksten aan.

Scootervrij ziet overigens het liefst alle scooters verdwijnen. De groep hekelt de nadelige invloed van de voertuigen op milieu en verkeersveiligheid.