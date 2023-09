Kamer besluit pas na verkiezingen over controle weekendscholen

De Tweede Kamer gaat het plan van het kabinet om meer controle te houden op weekendscholen waarschijnlijk pas behandelen na de verkiezingen in november. Dat bleek woensdag tijdens een overleg van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onderwerpen die controversieel worden verklaard. Volgende week dinsdag wordt in de Tweede Kamer officieel gestemd over de dossiers die stil komen te liggen.

Voormalig onderwijsminister Dennis Wiersma stelde eerder voor om de Inspectie van het Onderwijs meer bevoegdheden te geven om weekendscholen te controleren. In een brief verduidelijkte hij dat inspecteurs die serieuze signalen ontvangen van misstanden wat hem betreft een bezoek mochten brengen aan de weekendscholen. Er ligt nog geen wetsvoorstel.

Toen het plan vorig najaar werd aangekondigd, kon dit op felle kritiek rekenen. Honderden moskee├źn en islamitische organisaties deden aangifte tegen Wiersma na de aankondiging. Ze vreesden dat de plannen tegen moslims waren gericht en typeerden deze als ongrondwettelijk. In zijn voorstel verwees de minister expliciet naar onderzoek van NRC en Nieuwsuur. Daaruit zou blijken dat vijftig moskeescholen onder invloed staan van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam.