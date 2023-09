Kamer gaat spreidingswet asielzoekers toch behandelen

Er tekent zich een Kamermeerderheid af om de spreidingswet asielzoekers toch nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november te behandelen. Eerder was de verwachting dat de wet controversieel zou worden verklaard. Nu het CDA en SP het wetsvoorstel willen behandelen, is er volgens Haagse ingewijden een Kamermeerderheid voor behandeling. Op voorhand is duidelijk dat het wetsvoorstel niet ongeschonden door de Kamer komt.

De spreidingswet van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) moet zorgen voor een eerlijke en evenwichtige verdeling van asielzoekers over alle gemeenten. Als gemeenten meer asielzoekers opvangen dan ze moeten, krijgen ze daarvoor extra geld. Doen gemeenten niets of minder, dan kan de staatssecretaris ze dwingen om toch asielzoekers op te vangen. De Kamercommissie Justitie en Veiligheid beslist donderdag of de wet nog door deze Kamer en het demissionaire kabinet wordt behandeld, of wordt doorgeschoven.

Het CDA wil dat de spreidingswet er komt, zegt Kamerlid Bart van den Brink, en wil hem daarom behandelen. De wet is “noodzakelijk om de chaos op te lossen”, zegt het Kamerlid. Bovendien hebben onder meer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en gemeenten aangedrongen op snelle invoering van de wet. Het wetsvoorstel moet wel worden verbeterd, zegt Van den Brink.

Dat vindt ook de SP. “De wet is op dit moment broddelwerk, bevat allerlei perverse prikkels. Maar niets doen zou buitengewoon onverschillig zijn”, zegt Jasper van Dijk. Daarom wil de SP de wet behandelen en zal de partij voorstellen doen om de wet te verbeteren. “Zodanig dat ook rijke gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen”, benadrukt Van Dijk. “We gaan uit van kleinschalige opvang met maximale inspraak voor gemeentes.”

D66 verklaart geen enkel voorstel controversieel. De VVD wil de wet van de eigen staatssecretaris niet behandelen. De rechtse oppositie wil dat de wet controversieel wordt verklaard, zo werd medio juli al duidelijk.