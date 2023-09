Linkse partijen Flevoland boycotten presentatie ‘klimaatontkenner’

De Statenleden van vier linkse partijen in Flevoland gaan woensdagavond niet naar een presentatie in een commissievergadering van Kees de Lange. De partijen noemen De Lange een “klimaatontkenner en racist”. De Lange is uitgenodigd door Forum voor Democratie (FVD) en 50PLUS om te praten over thorium.

Statenlid Jaya Noordman van GroenLinks zegt op X dat ze het eerste deel van de zitting over kernenergie overslaat. Ze zegt voor een constructieve dialoog te zijn, maar dat moet dan wel op feiten gebaseerd zijn, aldus Noordman. “Maar ik kan er niet achter staan dat we in het Provinciehuis een podium geven aan desinformatie, verkleed als expertise, en racisme.” Verder blijven ook de Statenleden van PvdA, SP en Partij voor de Dieren weg. Zij sluiten wel aan bij de tweede presentatie over thorium, gegeven door Jan Leen Kloosterman, die is uitgenodigd door de VVD.

Statenlid René Woensdregt van FVD reageerde op X op Noordman door te zeggen dat machines die duurzame energie opwekken ook zijn gemaakt met behulp van fossiele grondstoffen.

Thorium is een afvalproduct dat vrijkomt bij de winning van zeldzame aardmetalen die nodig zijn voor batterijen. Momenteel wordt onderzocht of er kernenergie op te wekken is met thorium.