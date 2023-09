Nijmeegse verdachte van fataal ongeluk in Rotterdam langer vast

De 37-jarige man uit Nijmegen die verdacht wordt van een dodelijke aanrijding in Rotterdam blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten. Het onderzoek is nog volop bezig, meldt het Openbaar Ministerie.

De man werd zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeval op de Boerengatbrug in de Maasboulevard. Twee voetgangers kwamen daarbij op zaterdagavond om het leven, een 74-jarige vrouw en een 79-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Zij hadden de Wereldhavendagen bezocht.

De bestuurder van de betrokken bestelbus reed na het ongeluk door. Het voertuig werd zaterdagavond gevonden, maar van de bestuurder ontbrak aanvankelijk elk spoor.