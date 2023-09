Officieel warmste 6 september ooit in Nederland gemeten

In De Bilt (Utrecht) steeg de temperatuur woensdag om 14.20 uur naar 28,3 graden. Daarmee is het officieel de warmste 6 september ooit in Nederland gemeten, meldt Weeronline.

Op het landelijk meetstation in De Bilt was het tot dusver op 6 september in 1958 het warmst: dat record staat op 28,2 graden. Elders in het land is het woensdag nog warmer en kan het ook landelijk de warmste 6 september worden sinds het begin van de metingen in 1901. Dat record staat op 31,8 graden en werd in 2013 zowel in Hupsel in de Achterhoek als in Twente genoteerd. Het warmst is het momenteel in Hoek van Holland (Zuid-Holland), namelijk 30,8 graden.

Dit record is het derde datumwarmterecord dat wordt verbroken voor De Bilt dit jaar. Eerder gebeurde dat op 1 januari en 8 juli. Volgens Weeronline komen warmterecords tegenwoordig vaker voor dan kouderecords. Een jaar telt gemiddeld acht keer meer warmterecords dan kouderecords. Die verhouding valt toe te schrijven aan de klimaatverandering. Als de aarde niet zo zou opwarmen, dan zou het aantal warmte- en kouderecords per jaar ongeveer gelijk zijn.