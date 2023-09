OM eist tbs met dwangverpleging voor steken Haagse huisarts

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging voor de man die in februari een huisarts in Den Haag zou hebben neergestoken. Volgens deskundigen is de man geheel ontoerekeningsvatbaar en handelde hij volledig onder invloed van een psychose. Het Openbaar Ministerie neemt die conclusie over. “De verdachte is volledig ontoerekeningsvatbaar en er kan geen gevangenisstraf worden opgelegd”, zei de officier van justitie.

De arts werd meerdere malen in zijn buik en arm gestoken aan het einde van een consult in de praktijk aan de Apeldoornselaan. Hij raakte daardoor levensgevaarlijk gewond en lag een tijd in coma. “Het slachtoffer heeft de dood recht in de ogen aangekeken”, aldus de officier van justitie. Zonder de juiste hulp zou hij zijn overleden, benadrukte ze.

De steekpartij heeft nog altijd grote impact op het slachtoffer die nog altijd niet zijn werk als dokter heeft hervat. De officier van justitie noemde de gebeurtenis een “zwarte dag” in het leven van de huisarts “met onnoemelijk leed” voor hem en zijn gezin. Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra heeft een schadevergoeding van zo’n 75.000 euro geëist.

Volgens de verdachte had hij gestoken omdat de arts hem niet wilde helpen. De man kampte al langer met klachten en vond dat hij niet goed geholpen werd. Een half jaar voor de steekpartij “ging het van kwaad tot erger” met de verdachte, vertelde hij tijdens de zitting.