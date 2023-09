Ook rekeningrijden en witwaswet mogelijk op lange baan geschoven

De Tweede Kamer schuift waarschijnlijk plannen om rekeningrijden in te voeren en de veelbesproken antiwitwaswet op de lange baan. Pas als een nieuw kabinet is geïnstalleerd, mag op deze dossiers nieuw beleid worden gemaakt. Het kabinet wilde zogenoemd ‘betalen naar gebruik’ voorbereiden om na deze kabinetsperiode in te voeren en wilde verder met de witwaswet, waarop veel kritiek is. Maar omdat het kabinet is gevallen, heeft de Tweede Kamer besloten een aantal politiek gevoelige onderwerpen controversieel te verklaren, waardoor dit kabinet niet verder kan met deze plannen.

Het gevallen en daardoor demissionaire kabinet kwam vlak voor de zomervakantie met een reeks onderzoeken waaruit blijkt dat rekeningrijden de automobilist, afhankelijk van de variant, zo’n 7 tot 8 cent per kilometer zou kosten. Er zitten wel veel praktische bezwaren aan betalen naar gebruik. Ook blijkt dat mensen met een kleinere portemonnee zo’n kilometerheffing moeilijker kunnen betalen, en daardoor de auto vaker zullen laten staan.

Voor de zelfbenoemde ‘vroempartij’ VVD is dit een gevoelig onderwerp, hoewel de liberalen inmiddels ook rekeningrijden bepleiten in hun verkiezingsprogramma. Maar, voegt de VVD daaraan toe in het program, “we verhogen de belasting op de auto daarbij niet. Betaalbaarheid voor middengroepen en ondernemers is dus randvoorwaardelijk aan dit systeem.”

Politiek is de antiwitwaswet minder vaak besproken dan rekeningrijden, maar verschillende experts hebben aandacht gevraagd voor de schaduwkanten van het plan van het demissionaire kabinet om transacties centraler te monitoren. De Autoriteit Persoonsgegevens sprak begint dit jaar van een “onrechtmatige inmenging in de grondrechten van burgers”. De privacywaakhond drukte de Tweede Kamer op het hart om het wetsvoorstel niet aan te nemen. Ook de Raad van State had zorgen over een eerdere versie van het voorstel, hoewel sindsdien aanpassingen zijn gedaan.

Deze week besluiten Kamerleden in commissies die over specifieke onderwerpen gaan (zoals financiën of justitie) welke onderwerpen zij controversieel willen verklaren. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over alle onderwerpen die op de zogenoemde controversieellijst zijn gezet.