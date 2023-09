Oproep aan Chemours: stoppen, opruimen en rekenschap geven

Tijdens het tweede deel van de hoorzitting over Chemours door de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft een inwoonster van Dordrecht in een emotioneel betoog een oproep gedaan. “Stoppen, opruimen en rekenschap geven”, zei de vrouw, doelend op de chemische fabriek in Dordrecht die jarenlang schadelijke en gevaarlijke PFAS-stoffen heeft uitgestoten. “Chemours wil alleen maar vooruitkijken. Wie zou dat niet willen als je je buren hebt vergiftigd?”

In het provinciehuis in Den Haag vond woensdag een vervolg plaats op de ruim drie uur durende hoorzitting van afgelopen vrijdag in het stadhuis van Dordrecht. Toen kwamen naast omwonenden van de fabriek ook wethouders van de vier betrokken gemeentes, vertegenwoordigers van de GGD en de toezichthoudende milieudienst DCMR en de leiding van Chemours zelf aan het woord. Vanwege het grote aantal mensen dat zich had aangemeld om in te spreken, werd de hoorzitting vijf dagen later vervolgd.

De Zuid-Hollandse Statenleden gaan woensdagmiddag met elkaar in debat over Chemours en de PFAS-problematiek.