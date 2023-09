Patrick Lodiers nieuwe voorzitter 113 Fonds Zelfmoordpreventie

Patrick Lodiers is de nieuwe voorzitter van het 113 Fonds Zelfmoordpreventie, dat zelfdoding probeert te voorkomen. Dat maakte de organisatie, die voorheen Stichting Fonds Suïcidepreventie heette, woensdag bekend.

“Jaarlijks komen ruim 1900 mensen om het leven door zelfdoding én het is de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren tot dertig jaar. Ik maak me hier al langere tijd zorgen over”, aldus Lodiers, die onder meer in 2021 het BNNVARA-programma Leven voor de Dood maakte hierover. “We moeten meer onderzoek doen en het taboe op praten over zelfdoding moet eraf. Daar is geld voor nodig en daar ga ik me de komende jaren sterk voor maken.”

113 Fonds Zelfmoordpreventie zet zich in voor onderzoek en campagnes rondom suïcidepreventie. Door de jaarlijks circa 1900 overlijdens worden er, direct en indirect, zo’n 250.000 Nederlanders per jaar geraakt door zelfdoding. “Er zijn 2,5 keer meer zelfdodingen dan verkeersdoden in Nederland”, zegt Lodiers. “Mijn streven is dat we net zoveel gaan investeren in suïcidepreventie als in verkeersveiligheid.”

Lodiers neemt het stokje over van Leo Wijnbelt, een van de oprichters van het fonds in 2011.